Atti osceni davanti a ragazzini nel centro commerciale: 22enne denunciato

NAPOLI- Centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco a Napoli, interviene prima il personale di vigilanza poi la polizia perché un uomo si è abbassato il pantalone, toccandosi le parti intime dinanzi a due minorenni nei pressi della galleri con i negozi. Rintracciato all’esterno, il 22enne napoletano con precedenti di polizia viene identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.