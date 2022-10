Sessantenne rumeno si denuda e masturba ai giardinetti davanti a una 19enne. Denunciato per atti osceni in luogo pubblico a Ripe San Ginesio

LORO PICENO - Atti osceni in luogo pubblico, scatta la denuncia. Si era tirato giù pantaloni e mutande davanti a una ragazza. I militari della Stazione di Loro Piceno hanno denunciato un sessantenne, rumeno di origine, residente in provincia. Intorno alle 11.20 del 17 settembre l'uomo aveva avvicinato una ragazza di diciannove anni dinnanzi a un giardinetto pubblico di Ripe San Ginesio, luogo di abituale ritrovo per bambini e ragazzi. Dopo aver attirato l’attenzione della giovane, l’uomo, a bordo della propria autovettura, ha mostrato i genitali e iniziato atti di autoerotismo. La giovane si è subito allontanata e ha sporto denuncia ai carabinieri del posto, fornendo loro una descrizione e i primi elementi per giungere all’identificazione dell’autore del gesto.

Incastrato dalle telecamere del Comune



Grazie al prezioso ausilio delle telecamere del Comune, i militari hanno ricostruito il tragitto effettuato da un’autovettura in orario compatibile e, attraverso fonti testimoniali sono addivenuti all’identificazione e al riconoscimento dell’uomo, già noto alle forze di polizia.