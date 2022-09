Fanno sesso in piazza davanti alla biblioteca dei bimbi a Gallarate: il video finisce sui social. L'atto è stato compiuto in pieno giorno, completamente nudi, davanti alla biblioteca dei bambini. Succede a Gallarate, in provincia di Varese. Un risveglio choc per i residenti. Due ragazzi sono stati visti da numerosi passanti nella mattinata di giovedì 1 settembre, mentre facevano l'amore incuranti di essere visti in piena strada e senza vestiti, nelle vicinanze della biblioteca Majno di piazza San Lorenzo, nel pieno centro di Gallarate, uno spazio dedicato a bambini e famiglie.

Passione travolgente: sesso in mezzo alla folla

SESSO NUDI IN STRADA: COPPIA DENUNCIATA

I due ragazzi, descritti come molto giovani, erano distesi sull'asfalto, completamente nudi, e stavano consumando un rapporto sessuale evidentemente presi di un irrefrenabile istinto sessuale. Le immagini del tutto sono finite sui social, qualcuno avrebbe anche ripreso le scene di sesso con lo smartphone, ma alcuni testimoni hanno chiamato subito la polizia. Sul posto è arrivata una volante di polizia del commissariato di Gallarate. I due giovani - il ragazzo era ancora a terra, lei è stata bloccata mentre, senza vestiti, si aggirava in piazza ancora confusa - sono stati identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.