Pozzuolo del Friuli. Perde il controllo della moto per la pioggia, ventottenne muore sul colpo

POZZUOLO DEL FRIULI - Tragico incidente in moto ieri sera verso le 19.30, mercoledì 14 giugno, in via Petri a Pozzuolo del Friuli: un 28enne ha perso il controllo del mezzo ed è morto sul colpo. Sul posto, i sanitari inviati dalla Sores hanno avviato le manovre di rianimazione ma non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. La strada era bagnata per la pioggia e il giovane di Pasian di Prato otrebbe aver perso il controllo del mezzo per questo motivo, anche perchè in quel tratto di via Petri c'è una curva. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Latisana per i rilievi.