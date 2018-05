I due figlioletti piangono: coca, botte e fratture per farli stare zitti, indagati i genitori

di Marco Aldighieri

MONSELICE (Padova) - Lafino a farlo restare paralizzato quando era appena un neonato.sono stati indagati dai carabinieri di Monselice nel padovano per gli abusi ai quali avrebbero sottoposto i loro figlioletti da quando avevano meno di un anno. Lui 48enne, lei 34enne, sono ora davanti al giudice per l'udienza preliminare.I genitori avrebbero esposto in più occasioni un figlioletto al contatto con la droga. L'altro, il più piccolo, quando piangeva veniva. Ed è in quelle circostanze che gli hanno provocato, emoraggie e altre contusioni. I bambini sono statie ora sono in una struttura protetta.