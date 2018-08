Si barrica in casa e lancia molotov contro la polizia: ferito un agente

Dopo aver cacciato i genitori da casa a Casale Lumbroso, si è barricato all'interno armato di un'ascia e di una tanica di benzina. Quando è arrivata la polizia del Reparto Volanti prima ha rifiutato di aprire la porta e poi, solamente dopo una lunga mediazione, ha aperto il cancello ai poliziotti e gli ha lanciato contro quattro bottiglie incendiarie in rapida successione. L'uomo, u

La fiammata generata dall'esplosione nel vialetto condominiale ha causato l' ustione a un braccio ad uno dei poliziotti. N.D. convinto di guadagnarsi la via di fuga, è stato bloccato mentre attraverso un lucernario posto sul tetto stava cercando di raggiungere l'appartamento adiacente. Successivamente, durante la perquisizione all'interno dell'appartamento, gli investigatori hanno rinvenuto un fucile subacqueo con due fiocine in metallo, due bottiglie di vetro contenente liquido infiammabile e tre piante di marijuana. Accompagnato negli uffici del commissariato San Paolo, per l'uomo si sono spalancate le porte del carcere.

n romano di 33 anni, N.D., con vari precedenti, è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione di arma da guerra nonché denunciato per produzione e coltivazione di alcune piante di marijuana. I fatti risalgono a martedì sera.