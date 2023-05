Misano, frontale tra un'auto e un furgone: tre feriti e traffico in tilt sulla Statale Adriatica

MISANO - Verso le 8 di oggi 10 maggio, sulla Statale Adriatica, a pochi metri dall'incrocio con viale della Repubblica, si è verificato un incidente stradale con feriti. Un'autovettura con direzione di marcia Misano - Cattolica, una cinquantina di metri dopo l'incrocio di Viale della Repubblica, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Misano Adriatico, perdeva il controllo invadendo la corsia opposta di marcia mentre sopraggiungeva un furgone.

L'incidente (foto Amato Ballante)

Il violento urto causava il ferimento degli occupanti dei due veicoli, il conducente dell'auto, il conducente del furgone ed il trasportato. Avvertiti immediatamente i soccorsi, sul posto giungevano 3 ambulanze e l'automedicalizzata del 118, nonché un equipaggio dei Vigili del Fuoco di Cattolica che hanno proceduto ad aprire i veicoli per estrarre i feriti .

Dopo averli stabilizzati i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Riccione e Cattolica.

Visto l'orario, sulla Statale si sono formate lunghe code in quanto era percorribile solo una corsia e quindi i veicoli venivano fatti transitare a senso alternato.