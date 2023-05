Grottammare, fa perdere le sue tracce dal pomeriggio: ansia per un 50enne. Pompieri e forze dell'ordine lo cercano

GROTTAMMARE- C‘è forte preoccupazione per la sorte di un cinquantenne che, nel pomeriggio di oggi (9 maggio) ha fatto perdere le sue tracce a Grottammare. Lo stanno cercando vigili del fuoco di San Benedetto, i carabinieri e gli agenti di polizia del commissariato di via Crispi.

LEGGI ANCHE: Auto contro furgone, spaventoso incidente ad Ascoli in serata: soccorsi immediati per gli occupanti

Le ricerche

In particolare modo le ricerche si sono concentrate nella zona di Montesecco, vale a dire dove è stato avvistato per l‘ultima volta. Il cinquantenne si è allontanato dalla casa di alcuni parenti per una scusa ma non ha fatto più ritorno. Secondo le prime frammentarie lo scomparso sarebbe originario di Grottammare ma non risiederebbe nella cittadina. Era ospite alcuni parenti.