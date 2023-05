Auto contro furgone, spaventoso incidente ad Ascoli in serata: soccorsi immediati per gli occupanti

ASCOLI- I Vigili del Fuoco sono intervenuti stasera (9 maggio) alle ore 21 per un incidente stradale lungo la Circonvallazione Nord in corrispondenza dell’incrocio con via Leoncavallo ad Ascoli. L’incidente ha coinvolto un’automobile e un furgone.

L'intervento

La squadra dei pompieri di Ascoli Piceno che è prontamente intervenuta dalla centrale, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti degli automezzi coinvolti. Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto 118 e Polizia Locale.