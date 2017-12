Tassista investe anziano sulle strisce: finge di aiutarlo ma lo abbandona per strada

MILANO - Ha investito un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Poi, per simulare il soccorso, lo ha fatto salire a bordo della propria auto, salvo poi lasciarlo in strada poco dopo e fuggire. Un tassista è stato denunciato a Milano per omissione di soccorso in incidente stradale con feriti, lesioni gravi con violazioni delle norme di comportamento e fuga, oltre alle aggravanti previste per chi esercita un pubblico servizio.



La licenza del taxi e la patente gli sono state ritirate per la sospensione. L'episodio è avvenuto lo scorso 28 novembre, in via Melchiorre Gioia all'angolo con via Monte Grappa. Il taxi, svoltando in modo irregolare a sinistra, ha investito sulle strisce pedonali un 80enne che stava attraversando la strada col semaforo verde, provocandogli la frattura dell'avanbraccio sinistro, con 45 giorni di prognosi.



Subito dopo l'incidente, il tassista, in quel momento in servizio ma senza clienti a bordo, ha caricato l'anziano sulla propria auto per simulare il soccorso di fronte ad alcuni testimoni. Poco dopo, però, lo ha lasciato in strada, fornendogli un biglietto con nome e numero di telefono falsi. Esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Milano e in collaborazione delle centrali operative dei radiotaxi, il tassista, un uomo di 61 anni, è stato identificato.

