Si tuffa nel canale e resta incastrato in una chiusa: muore a 13 anni

Si è tuffato nel canale Villoresi a Parabiago nel Milanese ed è rimasto incastrato in una chiusa. È morto così un ragazzino di 13 anni, dopo essere stato soccorso e ricoverato all'ospedale di Varese. Le sue condizioni erano critiche tanto che è stato immediatamente trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove purtroppo è deceduto.

Tuffo fatale nel canale

Il tredicenne, la cui identità non è stata resa nota, nel pomeriggio di sabato si è tuffato nel canale Villoresi, rimanendo incastrato in una chiusa a Parabiago, in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato trascinato dalla corrente: il tuffo è avvenuto in una zona nella quale c'è il divieto di balneazione ma che nel periodo estivo verrebbe disatteso. Il 13enne sarebbe rimasto incastrato in una paratia: una bocchetta che porta l’acqua del Villoresi in un canale di derivazione: subito soccorso è stato intubato e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese dove è morto nel reparto di terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Legnano.