Tuffo choc al Passetto, ragazzo di 17 anni vola da 13 metri sugli scogli: portato all'ospedale in gravi condizioni

ANCONA – E' stato portato all'ospedale in gravi condizioni un ragazzo di 17 anni che attorno alle 17 si è tuffato da un'altezza di circa 13 metri al Passetto e finisce sugli scogli, riportando un serio trauma alla schiena. L'incidente si è verificato alla Grotta Azzurra. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con lui. In un primo momento il 118 ha attivato l'eliambulanza, ma poi la missione è stata annullata perché il giovane, anche se molto dolorante, era cosciente ed è stato nel frattempo raggiunto e recuperato da un gommone dei vigili del fuoco del Distaccamento Porto. I sommozzatori hanno collaborato con il medico e il personale sanitario per stabilizzare le condizioni del minorenne e caricarlo sul natante. Dal Passetto è stato trasferito alla banchina 1 del porto, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza della Croce Rossa di Ancona che l'ha portato a Torrette con un codice di massima gravità. Sul posto anche la Capitaneria di porto.

