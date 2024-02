Meteo San Valentino, torna il caldo dell'anticiclone: temperature primaverili (fino a 20 gradi). Ecco quando, le previsioni

Ecco il meteo per San Valentino. Nuovo anticiclone sub-tropicale in arrivo, che porterà nei prossimi giorni ad un aumento delle temperature: sembrerà di nuovo di essere in primavera. Vediamo insieme nel dettaglio le novità nelle diverse zone d'Italia.



Tendenze dei prossimi giorni

Su gran parte d’Italia le temperature durante il giorno potranno salire ben oltre i 14 C°, sfiorando anche i 20 C° sulle Isole Maggiori. Le grandi citta italiane come Milano, Roma, Firenze, Bologna e Torino si preparano a vivere giornate calde, con picchi termici di 15-17 C° e temperature che continueranno a rimanere sopra la media del periodo.

Da segnalare il calo termico di notte, soprattutto al Nord, con valori che scenderanno fino a sfiorare gli zero gradi in pianura.

La fine del ciclone

Il ciclone Pulcinella che nelle ultime ore ha portato tanta neve e pioggia (soprattutto nella giornata di sabato), si sta velocemente spostando verso i Balcani.

L’allontanamento del vortice ciclonico, spiega Antonio Sano del Meteo.it, «provocherà ancora delle precipitazioni su alcune regioni, che interesseranno maggiormente il basso Tirreno e la Puglia nella giornata di lunedi e il Sud peninsulare nel pomeriggio di martedi, sempre a carattere piuttosto irregolare». Sul resto delle regioni tornerà il bel tempo e un clima piuttosto piacevole.

Oggi e domani

Lunedi 12. Al Nord: cielo con nubi sparse, clima piacevole. Centro: qualche piovasco pomeridiano sulle Adriatiche. Sud: piogge sul basso Tirreno, sparse altrove.

Martedi 13. Al Nord: soleggiato con clima mite. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: tempo instabile solo nel pomeriggio, ma non in Sicilia.

Meteo San Valentino

Torna a prevalere il bel tempo su tutta Italia, con poche eccezioni. Previste alcune nebbie al mattino e la sera in Val Padana, con qualche innocuo addensamento in Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Venti moderati al Centro e soprattutto al Sud.