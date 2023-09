Meteo pazzo, torna il caldo con l'anticiclone Apollo: punte di 30 gradi. Ma non al Sud

Ultime ore del colpo di coda del ciclone Equinoziale che porta il maltempo sulle regioni meridionali, poi l'anticiclone Apollo regnerà incontrastato con sole e caldo ovinque, come sta già facendo sulle regioni del Centro e Nord Italia. Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, nei prossimi giorni l'anticiclone, di matrice nord africana, diverrà sempre più protagonista e avrà la meglio anche sul vortice. Le temperature aumenteranno e tenderanno a portarsi su valori pressoché estivi.

Meteo martedì

Soleggiato al Centro-Nord salvo addensamenti residui su Romagna e versante adriatico, in graduale dissolvimento in giornata.

Al Sud residui addensamenti interesseranno la Puglia nella prima parte della giornata, per poi diradarsi. Ma su Lucania, bassa Campania, Calabria e nord Sicilia la giornata comincerà perturbata, con piogge e temporali anche forti sul versante ionico peninsulare, seppur in attenuazione con il passare delle ore. In giornata qualche rovescio o temporale interesserà anche la Sicilia centro-orientale. Ad eccezione dell'estremo Sud le temperature aumenteranno su tutta Italia, con punte di 28/29°C sulle zone interne della Sardegna, poco inferiori su Val Padana, regioni tirreniche e Tavoliere. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali.

Meteo mercoledì

Ultimi rovesci su bassa Calabria e Sicilia orientale, in attenuazione in giornata e in definitvo esaurimento entro sera. Sul resto d'italia l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone determinerà condizioni di stabilità con tempo soleggiato e temperature in aumento, attese punte di 27/29°C su Val Padana, zone interne tirreniche, Basilicata ed isole maggiori, localmente superiori sull'entroterra sardo. Ventilazione settentrionale ancora moderata o tesa.

Meteo giovedì

Stabilità prevalente sull'Italia, seppur con transito di velature e stratificazioni alte al centro-Nord e qualche addensamento più consistente su Calabria tirrenica e Salento, dove non sono esclusi locali piovaschi. Temperature senza variazioni particolari, salvo locali lievi aumenti in Sicilia dove si potranno toccare punte di 30°C.