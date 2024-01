Anticiclone mangia inverno in arrivo: il caldo anomalo durerà fino a febbraio. Le previsioni meteo

Meteo, arriva l'anticiclone mangia-inverno sull'Italia. Dopo una breve ma intensa ondata di gelo, si apre dunque una lunga fase di stabilità atmosferica caratterizzata dal bel tempo, anche se a tratti nuvoloso, e temperature in deciso aumento. È da questa settimana che sulla nostra penisola le condizioni metereologiche si stabilizzeranno, senza subire forti scossoni a parte deobili venti che soffieranno sull'Adriatico. Come riporta 3bmeteo, le temperature aumenteranno giorno dopo giorno, soprattutto nei valori massimi per la presenza del sole. E se questa tendenza dovesse essere confermata, l'anticiclone potrebbe stabilizzarsi fino a febbraio. Ecco le previsioni nel dettaglio.

L'anticiclone

L'espansione dell'anticiclone nordfricano porterà temperature fino a 10-12 gradi oltre la media del periodo. Le anomalie saranno più marcate in montagna ed al Centro-Sud e l'anticiclone porterà temperature troppo elevate in particolar modo per le aree di montagna. Non mancheranno però delle eccezioni: nelle prossime ore una blanda perturbazione in transito favorirà momenti di instabilità sulla dorsale appenninica con qualche debole nevicata oltre i 1100-1300 metri fino al Sud. Ma dal pomeriggio, e almeno fino alla fine del mese, non si prevedono altri sussulti significativi: dominerà l'alta pressione con temperature in aumento, cieli perlopiù liberi da nubi con tempo asciutto e mite.

Caldo anomalo

Mercoledì 24 mostrerà già i primi segni di caldo anomalo, ad iniziare dalle montagne, poi il picco sarà raggiunto tra giovedì e venerdì quando addirittura lo zero termico si porterà fino a 3900 metri, una quota tipica di fine giugno-inizio luglio. In questo contesto, tuttavia, si segnala vento forte sui crinali alpini tra mercoledì e giovedì, poi la possibilità di banchi di nebbia da giovedì in Pianura Padana durante le ore notturne. A tratti transiteranno anche delle sottili velature ma, come detto, dominerà la stabilità anticiclonica subtropicale. Questa alta pressione nordafricana rimarrà centrata tra Spagna e Francia e si estenderà sull'Italia almeno fino alla fine del mese, compresi i famosi Giorni della Merla (29-30-31), noti come i più freddi dell'anno.

Inversione termica

Come riporta 3bmeteo, si formeranno marcate inversioni termiche soprattutto su Valpadana, vallate alpine ma anche valli del Centro che nelle ore notturne e in quelle del primo mattino manterranno i valori termici ancora un po' bassi.

Mercoledì 24 gennaio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto. Temperature in aumento in entrambi i valori. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto più nuvoloso sulla Toscana settentrionale, sarà più sereno sul resto delle regioni. Sud: Alta pressione e così la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si mostrerà prevalentemente sereno.

Giovedì 25 gennaio

Nord: Condizioni di tempo stabile, il cielo però si presenterà più coperto al Nordest e in Liguria. Torna la possibilità di nebbie. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso su Toscana, Umbria e coste laziali, sereno sul resto delle regioni. Sud: Venti di Maestrale per cui molte nubi si addosseranno alle coste tirreniche, ma senza piogge. Cielo più sereno sul resto delle regioni.

Venerdì 26 gennaio

Nord: In questa giornata avremo un cielo molto nuvoloso o localmente coperto,specie in Emilia Romagna e lungo il Po. Attese locali nebbie. Centro: La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo più nuvoloso lungo le coste e localmente nebbioso su Toscana, alto Lazio e Umbria. Sud: La giornata vedrà condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto; temperature massime grossomodo stazionarie