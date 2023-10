Meteo, il caldo weekend dell'anticiclone: Apollo all'ennesima potenza. Dove e quanto durerà

Se il mese scorso è stato il settembre più caldo mai registrato secondo l'osservatorio europeo Copernicus, anche ottobre sta riservando temperature molto al di sopra della media di stagione. E il meglio deve ancora venire: nel weekend l'anticiclone africano Apollo tornerà a rinforzarsi dopo la breve pausa di metà settimana. portando una massa di aria calda che transiterà anche sull'Italia.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, le condizioni sulle nostre regioni, oltre a risultare stabili, saranno anche caratterizzate da un nuovo incremento delle temperature, destinate a culminare sui settori centrali tirrenici, dove si raggiungeranno ancora i 30°C. L'unica caratteristica che ci farà capire che l'estate in realtà sarebbe finita da un pezzo saranno, oltre naturalmente alle giornate più corte, alcune foschie o nebbie nelle ore più fredde sulla Val Padana e sulle zone interne del Centro Italia, in veloce diradamento in mattinata. Da segnalare infine la possibilità di qualche isolato piovasco pomeridiano in formazione su tratti dell'Appennino meridionale, più probabile nella giornata di sabato.