Meteo, quando arriva il freddo: addio all'anticiclone invernale, temperature in calo. Ecco le previsioni

Meteo, che tempo farà a gennaio? Il 2024 comincia con temperature sopra la media, un tendenza che ha caratterizzato l'ultima parte di dicembre, Natale compreso. Dopo il freddo arrivato in anticipo a novembre, l'anticiclone che si è abbattuto sull'Italia ha cambiato drasticamente il clima, portando temperature fino anche a 20 gradi. A gennaio però, arriverà la svolta. Ecco cosa aspettarsi nei primi giorni di gennaio.

Temperature in calo in tutta Europa

Un cambio di circolazione è atteso nel corso del mese di gennaio, in particolare la nostra attenzione è rivolta nella seconda decade del mese quando gli scenari mostrano dei maggiori scambi di calore lungo i meridiani per via di anticicloni di blocco che si sviluppano tra nord Atlantico e Groenlandia, riporta 3BMeteo. In questo frangente è previsto il ritorno di condizioni più dinamiche ed invernali in Europa specie centro settentrionale. Punte fino a -40°C tornerebbero a farsi vedere anche su Svezia e Finlandia ma il gelo non risparmierebbe Russia, Baltico, Polonia, fino a spingersi sull'Europa centrale. Seppur ancora è prematuro dare maggiori indicazioni per l'Italia, si aspetta anche una dinamicità invernale anche sulla nostra Penisola.

Quando arriva il freddo?

Secondo 3BMeteo, il meteo sarà clemente ancora qualche giorno, ma già dopo il 3 gennaio le correnti artiche inizieranno a puntare più a sud fino a raggiungere l'Italia intorno al 5 e 6 gennaio. Ci si attende dunque un drastico peggioramento delle condizioni meteo con piogge abbondanti e temperature più rigide, mentre la neve dovrebbe cadere solo in montagna, principalmente sull'arco alpino.

Meteo Capodanno

Nord: Nuvoloso al mattino con nubi basse, foschie e residue nubi sul basso Friuli, ampie aperture nelle ore centrali della giornata salvo nubi su Levante Ligure. Temperature stabili, massime tra 8 e 13.

Centro: Variabile sulle regioni tirreniche con qualche pioggia a carattere isolato soprattutto in Appennino, maggiori aperture a est. Temperature stabili, massime tra 12 e 15.

Sud: Molte nubi tra Campania e Calabria qualche pioggia a carattere isolato, meglio altrove.

Temperature stabili, massime tra 13 e 17.