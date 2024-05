Maltempo: piogge, temporali e grandine questa settimana: ecco le regioni più colpite e quando finirà

Una settimana di piogge, temporali e addirittura grandine. Dopo un fine settimana di sole da nord a sud, il maltempo colpisce tutta l'Italia. Un nuovo intenso peggioramento causato dall'evoluzione di un vortice ciclonico di bassa pressione arriverà infatti su moltissime regioni, portando a un calo delle temperature. La diminuzione potrà riportarci localmente sotto la media stagionale, prima al Nord, poi anche al Centro Sud.

Le previsioni

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche caratterizzerà tutta la penisola italiana questa settimana. È l'effetto dell'evoluzione di un vortice di bassa pressione secondo 3BMeteo. Oggi un vortice ciclonico attraverserà il Mediterraneo in direzione sudest coinvolgendo progressivamente tutte le nostre regioni. Toccherà prima il Nord e immediatamente anche al Centro poi successivamente anche al Sud dove il cattivo tempo durerà di più. Ci vorranno almeno tre giorni prima che il vortice si spinga lontano dall'Italia e favorisca un miglioramento del tempo. Ecco le previsioni fino a domenica.

Oggi martedì 7 maggio

Nella giornata di oggi martedì 7 maggio, al Nord continua il maltempo. Al Centro, Toscana, Umbria e Marche con piogge e locali temporali, anche intensi e associati a grandinate. Oggi pomeriggio il tempo peggiora anche su Lazio e Abruzzo con gli stessi fenomeni.

Infine al Sud, qualche piovasco in Sardegna, associato anche a temporali. Nuvoloso nel resto d'Italia. Temperature in calo sulle regioni centro settentrionali, stabili al Sud. Venti tesi meridionali tendenti a disporsi da nord ovest sulla Sardegna. Mari da mossi a molto mossi.

Domani mercoledì 8 maggio

Mercoledì 8 maggio, al Nord spunta il sole al Nordovest soprattutto in Liguria, ancora variabile o nuvoloso altrove con possibili piovaschi, più probabile e a sfondo temporalesco nelle ore centrali della giornata. Migliora ovunque entro sera. Al Centro, ampie aperture al mattino su Lazio e Toscana, ancora a tratti instabile nelle restanti regioni. Nel pomeriggio tornano temporali sulle zone interne fino a bassa Toscana e Lazio. Al Sud, nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e temporali, localmente intensi tra Sicilia e Calabria, più isolati sulla Puglia. Temperature calano ulteriormente. Venti tesi settentrionali. Mari molto mossi.

Giovedì 9 maggio

Giovedì al Nord, sole al mattino su quasi tutte le regioni a eccezione dell'Appennino settentrionale. Nel pomeriggio qualche piovasco o isolato temporale nelle zone collinari, ma che anche localmente sulla media e alta pianura tra Lombardia e Piemonte. Al Centro variabilità sulle regioni tirreniche, più nuvoloso lungo l'Adriatico con locali rovesci o temporali, in particolare sull'Abruzzo. Nel pomeriggio possibile qualche piovasco fin sul basso Lazio. A Sud, diffusa instabilità con rovesci e temporali, più probabili e diffusi nelle ore centrali tra Basilicata, Calabria, Calabria e Sicilia. Temperature in leggero rialzo al Nord, stabili o in lieve diminuzione altrove. Venti tesi settentrionali. Mari molto mossi.

Venerdì 10 maggio

Nella giornata di venerdì al Nord, secondo le previsioni di 3BMeteo, tempo in prevalenza soleggiato, salvo sui settori alpini e prealpini, in cui al mattino potrebbero esserci delle variazioni, ma in un contesto generalmente asciutto. Temperature stabili, massime tra 20 e 25. Al Centro sole quasi su tutte le regioni, nel pomeriggio nuvoloso in alcune aree interne. Aumentano le temperature con massime tra 22 e 26. A Sud tempo variabile al mattino con aperture anche ampie su Puglia e Sardegna, pomeriggio con qualche temporale tra Appennino e basso Tirreno. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.

Sabato 11 maggio

Sabato, al Nord, nuvoloso nel Nord ovest con locali aperture sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Centro sul Tirreno sereno sui litorali e sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite a Roma e sulla dorsale toscana, nuvoloso con pioggia debole sulla dorsale laziale. Sull'adriatico, invece, sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

A Sud sul tirreno cielo nuvoloso con pioggia moderata sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico nuvoloso con pioggia debole sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. In Sicilia nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e nella zona dell'Etna, nuvoloso con locali aperture su interne siciliane, sereno altrove. In Sardegna nubi sparse con ampie schiarite nelle zone interne, sereno altrove.

Domenica 12 maggio

Domenica la settimana si concluderà con un lieve miglioramento. Al nord, nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure a ovest, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est cielo nuvoloso con pioggia moderata sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Al Centro, sul tirreno sereno a Roma, nuvoloso con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico sereno sui litorali, nuvoloso con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale e sul Gran Sasso.

A Sud, sul tirreno nuvoloso con una lieve pioggia sui litorali, sereno sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. In Sardegna sereno sulla Costa Smeralda e nelle zone interne. In Sicilia nubi sparse con ampie schiarite nelle zone interne, nuvoloso con pioggia debole sulla zona etnea, nuvoloso con ampie schiarite altrove.