Mamma dimentica le chiavi di casa e costringe il figlio a saltare dal balcone

Erano usciti per pochi minuti quando sono rientrati e si sono accorti di aver dimenticato le chiavi di casa all'interno. E cosìnon avevano alternative. A quel punto la donna ha escogitato un folle piano: far saltare nel vuoto il ragazzino dalla finestra delle scale al balcone di casa. Il fatto è avvenuto nella zona di, vicino, poco distante dal. Un'impresa a dir poco azzardata persino perin "". E sì perché la distanza era tanta e soprattutto non c'era alcun punto d'appoggio per i piedi.Il bambino non voleva, ma la mamma insisteva. Il tutto ripreso in un video da un vicino sconvolto per quanto stava accadendo. Le immagini sono chiare. La donna ripete più volte: "Devi saltare, sbrigati". E lui impaurito: "Non posso farcela, non ci riesco". E lei ancora: "Devi farlo, dai, devi entrare" e intanto lo spingeva da una parte e dall'altra lo stringeva. A quel punto il bambino si è fatto forte e ci ha provato, ha tentato di aggrapparsi alla ringhiera, ma le gambe non trovavano alcun appiglio. E' rimasto sospeso nel vuoto, a metri e metri di altezza sotto lo sguardo attonito di altre persone che hanno immediatamente chiamato la polizia.Nel giro di poco tempo sono arrivati gli agenti che dopo aver visionato il filmato hanno arrestato la donna. La tragedia è stata evitata, ma la pura è stata tanta. Il video è rimbalzato su tutti i social con milioni di commenti da parte degli utenti. Il "Dipartimento per il benessere dell'infanzia" ha presentato un rapporto al procuratore generale Nabil Sadiq per indagare sul caso e sul pericolo vissuto dal ragazzino. La donna è stata rilasciata, le indagini proseguono.