Maltempo, esonda il fiume Savio in Emilia: interrotta la linea ferroviaria. Danni anche in Puglia DIRETTA

Frane, smottamenti e allagamenti sono segnalati in molte zone del Bolognese in seguito alle piogge che da ieri interessano l'Emilia-Romagna. Nella notte è esondato il torrente Sillaro in un'area golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell'Imolese. A quanto risulta non si tratta di una zona abitata e non ci sarebbero state per il momento evacuazioni di persone.



Anche il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di ieri, allagando alcune strade fra Bazzano (chiusa la via Paolazzo) e Monteveglio. In mattinata il livello dell'acqua ha iniziato a diminuire. Nel territorio della Valsamoggia sono segnalate diverse frane, in particolare a Savigno uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della provinciale 27 in località Goccia e in altre strade è stato istituito il senso unico alternato. I vigili del fuoco di Bologna hanno svolto decine di interventi e sorvolato anche con l'elicottero le zone colpite. Impegnate le forze dell'ordine e la protezione civile regionale.

Grandine, vento e pioggia ieri hanno provocato gravi danni all'agricoltura nel Tarantino e nel Barese. La Puglia è stata duramente colpita dal maltempo. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D'Itria e parte della provincia di Bari. «I danni sono ingenti soprattutto nel Tarantino, dove la grandine - spiega Vito Rubino, direttore provinciale di Cia Due Mari - ha intaccato angurie, vigneti e melograni nell'area di Ginosa e Castellaneta. A Palagiano sono stati colpiti agrumeti e uliveti».



Per la conta dei danni, aggiunge il direttore di Cia Levante, Giuseppe Creanza, «servirà attendere ancora qualche ora, ma anche stavolta purtroppo si prefigurano danni per centinaia di migliaia di euro. Nel Barese, così come in provincia di Taranto, la grandine e le piogge torrenziali si sono abbattuti su orti e frutteti, ma anche e pesantemente sugli alberi di ulivo».