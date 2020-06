Malore in auto mentre guida in autostrada: Marco si accascia sul sedile e muore a 40 anni

Marco Stevanin, imprenditore 40enne di Este (Padova), è morto stroncato da un malore mentre era alla guida della sua auto sulla Valdastico. È accaduto nella serata di venerdì 19 giugno: l'uomo stava guidando con direzione Noventa Vicentina, quando poco prima del casello autostradale, inizia ad avvertire un primo segnale di malore.



Decide dunque di accostare in una piazzola di sosta e provare a raggiungere il sedile del passeggero, senza riuscirci.



A dare l'allarme e a far scattare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Giunti sul posto, i sanitari, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare.





