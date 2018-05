Abete di "Striscia la Notizia" picchiato a Napoli da un parcheggiatore abusivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello deiè un fenomeno illegale, ma anche un argomento difficile da trattare a. Questa volta ne ha fatto le spese, inviato di, che già in passato era andato ad indagare questo fenomeno, diffusissimo nella città partenopea.Grazie a un complice Abete aveva attratto in un tranello il parcheggiatore, riuscendo a fingere che l'auto fosse stata rubata, nonostante gli fosse stata affidata "", come si usa spesso. Dopo che l'inviato di Striscia decide di venire allo scoperto, si trova circondato da un capannello di gente che, tra insulti e sfottò, lo circonda.L'inviato non cede e rimane sul posto ma il parcheggiatore perde la calma e passa alle vie di fatto, colpendo Abete con unoe allontanandosi poi indisturbato.