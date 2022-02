L'auto si impenna e si schianta contro una casa: morto un 17enne. Il boato sveglia l'intero quartiere

LEGNARO (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 6 febbraio alle 4,30 del mattino. La vittima ha 17 anni. A bordo di una Opel Agila stava transitando in via Vespucci a Legnaro all'altezza della S.S. 516, quando per cause ora al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con violenza contro alcuni muri di cinta di abitazioni presenti lungo la direttrice di marcia. Il mezzo ormai fuori controllo si è impennato finendo la sua corsa contro un'abitazione. Tra le cause che hanno portata all'ennesima strage del sabato sera al momento non si esclude l'eccessiva velocità.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Livigno, Alessandro Piali muore travolto da una valanga: il 23enne...

Il boato, simile ad una bomba, ha svegliato numerosi residenti della zona. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza, ma quando il personale medico del Suem 118 è giunto sul luogo della segnalazione, non ha potuto far altro che accertare il decesso del conducente. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. E' stata esclusa la presenza di passeggeri all'interno dell'abitacolo. Non è dato sapere dove il giovane, che risultava residente a Padova, abbia trascorso le ore che hanno preceduto il tragico schianto. La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno è stata trasportata all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Piove di Sacco a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta infine tutto da capire come un minorenne possa essersi messo nel cuore della notte alla guida di un'automobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA