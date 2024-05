Malore improvviso in casa, Sofiya non ce l'ha fatta: morta a 22 anni per un aneurisma cerebrale

Una ragazza di 22 anni, Sofiya Ratanina, è morta a Conegliano dopo tre giorni di agonia: una tragedia che ha sconvolto amici e conoscenti, per una vita spezzata troppo presto. Come raccontano i media locali Sofiya venerdì scorso, 3 maggio, è stata colpita da un aneurisma cerebrale nel suo appartamento: trasportata in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello, la giovane non ce l'ha fatta e ha perso la vita lunedì.

M orta a 22 anni

La ragazza, di origini ucraine ma che aveva abbracciato l'Italia come casa sua, lavorava come assistente amministrativo presso TreCuori Spa a Conegliano, dopo essersi laureata con tanto di master in Management in attività sociali e culturali. Sofiya parlava sei lingue e il suo entusiasmo aveva conquistato i colleghi nel giro di pochi mesi: di recente aveva anche avuto una promozione e un contratto a tempo indeterminato. Fino al dramma di pochi giorni fa.