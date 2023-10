Tacconi, la festa dei cani e il ritorno a casa dopo l'emorragia cerebrale per il portiere che passò anche da San Benedetto

SAN BENEDETTO La prima notte a casa, Stefano Tacconi (portiere che ha militato anche nella Sambenedettese nel suo passato tra i pali) ha dormito molto poco. La causa sono state le feste dei suoi due cani, un beagle e un cocker (Jack e Paul), che lo hanno riaccolto a casa dopo l'emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un aneurisma. Ha fatto spaventare tutti l'ex portiere della Juventus e della Nazionale ma poi, alla fine, ha vinto ancora.

Il ritorno a casa

E' tornato a casa, ha cucinato le orecchiette che gli erano state regalate in Puglia, si è goduto la famiglia dopo essere uscito dall'ospedale di San Giovanni Rotondo dove era rimasto negli ultimi quattro mesi per un programma di riabilitazione. Con lui la moglie Laura e i quattro figli, Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. Ora la nuova vita, per lui e la famiglia.