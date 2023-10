Marco "Nippo" Nappi torna in panchina: ripartirà dalla Nocerina. Gli anni di Pesaro, la foca monaca e i premi in Cina dell'ex bomber

PESARO Marco Nappi è il nuovo allenatore della Nocerina (Serie D). L'ex attaccante della Vis Pesaro, il celebre "Nippo Nappi" che segnò e divertì in tante piazze come Genoa, Firenze, Udinese, Brescia, prende il posto di Gianluca Esposito dopo la querelle tra il club rossonero e Emanuele Ferraro (ex Ancona, Ascoli e Vis Pesaro) che di fatto dopo essere stato annunciato non si era presentato - a sorpresa - a dirigere il primo allenamento. Per Nappi, che ha maturato esperienze in panchina anche in Cina, contratto fino al termine della stagione.

