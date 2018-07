Legge la Bibbia al bar per chiedere la carità poi deruba l'anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO (Udine) - Si aggira per idella piazza achiedendo la carità e cercando didovecon chi è in difficoltà.Una pensionata di 78 anni, della zona, che sta bevendo un caffè con la figlia, si preoccupa e scambia due parole con lei, per darle coraggio. Ma quella donna che chiede un euro è una ladra: le ruba la borsa con dentro il portafoglio senza farsi notare e poi si allontana di corsa; è successo domenica mattina, 8 luglio, intorno alle 10.L'anziana e la figlia sia accorgono dopo poco di essere state derubate e denunciano l'accaduto ai militari dell'Arma. Sulla scorta della descrizione loro fornita, i carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, rintracciano la ladra: è una vecchia conoscenza dei militari che recuperano la borsetta, gettata vuota dentro a un, e il portafoglio, dal quale mancano qualche decina di euro.La donna, 36 anni, originaria dima da tempo residente a Tolmezzo, è stata denunciata a piede libero per furto aggravato.dopo aver rubato dei portafogli negli uffici dell'azienda sanitaria che sorgono sempre in piazza a Tolmezzo. Anche in quel caso era stata identificata e indagata dagli uomini del luogotenente Domenico Colonna.