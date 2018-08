Ladra scappa e cade Ha 15 anni e lo zaino zeppo di arnesi e refurtiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - La riscostruzione esatta di quello che è accaduto ieri alla Giudecca , con una ragazza stesa a terra urlante, è stato data oggi - tre agosto - dalla Questura di Venezia: nella mattinata di ieri, la volante intervenuta alla Giudecca ha notato immediatamenteche lamentava dolori alla spalla e ad un ginocchio sbucciato. La giovane,era unacheUn cittadino veneziano, appena rientrato nel proprio palazzo, sente dei passi furtivi salire le scale, senza capire di chi fossero. Giunto davanti all’appartamento di sua proprietà, si accorge subito che. Nello stesso momento, si imbatte inche. Insospettito dalla presenza delle due sconosciute, l’uomo le ferma, chiedendo loro per quale ragione si trovassero in quel luogo. Alle domande del veneziano, le due ragazze tentano di guadagnare una via di fuga,; l’uomo riesce tuttavia a rialzarsi, superare le giovani eprima che uscissero dall’androne, frapponendosi tra loro ed il portone. Ancora una volta, però, le giovani lo spingono, fuggendo in strada. Il veneziano riesce a bloccare una delle due ragazze, trattenendola per un braccio ed invitandola ad attendere l’arrivo della polizia. Ma la ragazza riesce nuovamente a divincolarsi e a scappare; a questo punto: in questo frangente, la giovane rumena, procurandosi così l’escoriazione al ginocchio.Al momento dell’intervento della Polizia, che ha prontamente allertato il 118, la ragazza mostra spontaneamente il contenuto del suo zaino, pieno di strumenti da scasso e di refurtiva: vengono infatti rinvenuti dagli agenti due cacciaviti a taglio ed una chiave inglese regolabile, nonché 12 bracciali in oro, 1 in perle e 3 in metallo, 1 paio di gemelli in oro, 12 pendenti in oro, 8 paia d’orecchini in oro, 10 anelli in oro e 7 collane d’oro. Gli oggetti di valore sono stati immediatamente riconosciuti dal cittadino veneziano come di proprietà dell’anziana madre, residente nel suo stesso appartamento. Anche la signora veneziana, giunta poco dopo sul posto, confermava che gli oggetti rinvenuti appartenevano alla propria famiglia, e venivano da lei custoditi nella propria camera da letto.Terminati gli accertamenti sanitari, H.R., senza validi documenti, è stata condotta in Questura per gli accertamenti del caso. Presso la sede di Santa Chiara, la donna è stata identificata, e a suo carico sono risultatspecifici per concorso in furto aggravato in abitazione, per concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La giovane ladra rumena, avvisato il Magistrato di Turno presso il Tribunale per i minorenni della Procura di Venezia, è stata tratta in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in abitazione ed è stata tradotta presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Treviso.