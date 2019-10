La scuola invia lettere di ammissione di bambini deceduti, famiglie infuriate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sollecitano le richieste di iscrizione a scuola dei figli ad alcune famiglia, ma i bambini sono morti. Un errore imperdonabile è stato quello di un consiglio della contea di Norfolk che ha inviato lettere di ammissione a scuola relative a 42 bambini morti, tra cui due della stessa famiglia.Per i genitori è stato come girare nuovamente il coltello nella piaga, come loro stessi hanno affermato. Il consigliere Andrew Proctor, leader del Consiglio della contea di Norfolk, ha dichiarato: «Siamo davvero dispiaciuti per il dolore e l'angoscia causati alle famiglie che hanno erroneamente ricevuto una lettera di ammissione alle scuole sui loro bambini che erano tristemente morti. Al momento la nostra priorità è contattare le famiglie e scusarci direttamente per quanto accaduto con loro».Si è già provveduto a porre rimedio, ha riportato l'Independent, e ha fatto sapere che sono già state spedite 95 lettere.