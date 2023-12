Lady Diana, la foto inedita che la ritrae adolescente venduta all'asta per 7 mila sterline: nel plico anche alcune lettere

Una foto inedita di una giovanissima Lady Diana è stata venduta all'asta insieme ad un plico di lettere private per un valore di ben 7mila sterline. Lo scatto risale al 20 aprile 1978 e ritrae una Diana Spencer 16enne, nei panni di damigella d'onore al matrimonio di sua sorella Jane. Ai tempi della foto, Lady Diana era stata presentata da circa un anno al futuro Re Carlo, che per un periodo frequentò proprio sua sorella Jane, prima che lei convolasse a nozze con Robert Fellowes, assistente privato della Regina.

L'inedito scatto è emerso dall'archivio dello stilista reale Bill Pashley, ed è stato venduto inseme ad un altrettanto esclusivo plico di lettere private della giovane principessa. In una di queste descrive i giorni immediatamente succcessivi alla luna di miele.

La foto inedita e le lettere vendute all'asta

Una delle lettere vendute insieme alle foto è stata scritta da Diana nell'agosto 1981: lei e l'allora principe Carlo erano appena tornati a Balmoral dopo la loro luna di miele nel Mediterraneo sul Royal Yacht Britannia e Diana scriveva allo stilista Bill Pashley ringraziandolo per aver realizzato gli abiti da indossare durante il soggiorno a Balmoral. «Quando sono tornata qui, è stato difficile entrare nella mia stanza, a causa di due enormi scatole che bloccavano ogni forma di ingresso!», scriveva la principessa.

E, ancora. «Un milione di grazie per aver fatto tutte le gonne e in generale tutto così velocemente. Mi faranno andare avanti per un po'. Da quando siamo tornati, sono rimasta di un "azzurro" dal freddo mentre i posti in cui siamo andati erano bollenti e per una volta ho optato per un colore decente».

Nell'archivio venduto per 7 mila sterline sono incluse anche una fotografia di matrimonio di Diana e Carlo, oltre a 13 cartoline di auguri natalizi che Diana aveva inviato a Bill dal 1981 al 1994. Tutti biglietti contengono foto della famiglia fino al 1992, l'anno in cui è stato annunciato che Carlo e Diana si stavano separando. Da lì, per il 1993 e il 1994, le cartoline di Natale contenevano solamente foto di Diana con i suoi due figli William e Harry. L'intero archivio è stato messo all'asta dalla famiglia dello stilista reale Pashley, morto nel 2014.