Condominio da incubo a Chiaravalle, la denuncia dei residenti assediati dai bulli

CHIARAVALLE - «Risiedo a Chiaravalle presso il Condominio Helios , in via Jesi 11. Segnalo una grave situazione di degrado e pericolo per l'incolumità delle persone sotto il suddetto condominio». Inzia così la lettera-denuncia di una nostra lettrice e prosegue con una decina di foto a testimonianza del e pericolo con cui quotidianamente lei e gli altri residenti devono convivere «da circa 6 mesi a questa parte». I condomini hanno «recentemente presentato una denuncia contro ignoti - prosegue la lettera firmata - in quanto alcuni personaggi si sono svuotati nel palazzo e, dopo aver toccato un estintore, lo hanno colpito gettato dall'alto, rischiando di uccidere una vittima nel caso l'oggetto aveva colpito persone».

Le segnalazioni

«Spesso noi condomini - spiega la lettrice del Corriere Adriatico - siamo costretti ad ammonire i soggetti che siedono sopra le strutture condominiali di copertura dei garage, a rischio cedimento poiché non adibiti a sostenere il peso delle persone. In caso di eventuale crollo, parliamo di un volo di circa 2 metri, con immaginabili conseguenze fisiche. Il più delle volte riceviamo risposte al limite della maleducazione, con bestemmie e impropri. Altre volte notiamo soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica e maneggio di sostanze di dubbia natura: davanti ai nostri inviti a mantenere un atteggiamento decoroso, il tono delle risposte è pressoché identità. I controlli delle Autorità sono praticamente assenti, nonostante le segnalazioni le ripetute e numerose al Comune di Chiaravalle, al sindaco e ai carabinieri, anche attraverso l'amministratrice».

«Situazione fuori controllo ma nessuno prende provvedimenti»