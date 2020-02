tutti intossicati dopo aver mangiato frittelle di Carnevale. Due coppie e due bimbi in barella

VICENZA - Arrivano in tavola le frittelle di Carnevale, le immancabili "fritoe" tipiche di questo periodo, e tutti ne mangiano: finiscono in ospedale intossicati. I sintomi? Vomito, diarrea e mal di pancia. In barella sono rinite due coppie e due bambini. E' successo a Vicenza, la colpa sarebbe della crema avariata, preparata qualche ora prima da una casalinga 44enne (pure lei è stata male) con alcune uova che non sarebbero state fresche. I primi a stare male - come scrive Il Giornale di Vicenza - sono stati i bambini, poi gli adulti: la diagnosi per tutti è stata intossicazione alimentare.

