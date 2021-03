Scontro tra due auto a Roma: morto un ragazzo di 19 anni, gravi altri due coetanei

ROMA - Dramma a Roma nella serata di oggi. Un ragazzo di 19 anni è morto e altri due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dopo uno scontro tra due auto avvenuto questa sera in via Palmiro Togliatti, nella Capitale. I tre giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto, che si è scontrata con un'altra vettura: in ospedale, sotto shock, anche il conducente dell'altra auto. Ancora da chiarire le cause dello scontro.

Lo schianto è avvenuto all'incrocio con viale dei Romanisti, una collisione tra una Mercedes Classe A e una Smart For Four. I due ragazzi, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all'Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, rimasto sotto shock a seguito del forte urto e trasportato all'ospedale più vicino. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

