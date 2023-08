Incidente al Mugello, muore pilota amatoriale di 52 anni durante una gara di moto: altri due in ospedale

Altra tragedia al Mugello. È un uomo di 52 anni, originario della provincia di Venezia e residente ad Adria, in provincia di Rovigo, il motociclista morto stamani all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) dopo essere rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre partecipava alla “Promo racing cup 2023”, serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Mugello, morto un motociclista di 52 anni

Per cause ancora da accertare, i tre piloti sarebbero entrati in contatto nel tratto finale del rettilineo principale della pista mentre stavano partecipando alla competizione Amatori 1000 avanzata. Gli altri due piloti coinvolti avrebbero riportato fratture multiple e sono stati trasportati con l'elisoccorso al policlinico fiorentino di Careggi. Si tratterebbe, da quanto si apprende, di un 36enne trasportato in codice rosso all'ospedale e di un 52enne portato a Careggi in codice giallo. A seguito del decesso del motociclista, la Promo racing ha deciso di sospendere ogni gara in programma oggi.