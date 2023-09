Incidente in autostrada, l'imprenditore Pietro Cozzi morto insieme alla moglie Marisa: Legnano in lutto

Un tragico incidente in autostrada ha provocato la morte dell'imprenditore 88enne Pietro Cozzi e della moglie, Marisa Agliati, 84 anni. Lo schianto è avvenuto martedì pomeriggio lungo l'Autosrada dei Laghi, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate - Besnate. Pietro Cozzi era un noto imprenditore di Legnano, il suo impegno era dedicato al settore automobilistico, con l'omonima concessionaria, e aveva fondato in città il Museo Fratelli Cozzi. Solo pochi mesi fa aveva lasciato la guida della "Famiglia Legnanese", FOndazione dedida al sostegno degli studenti meeritevoli tramite borse di studio.

Fano, crollano pezzi di cornicione: transenne alla chiesa di San Francesco

Pietro Cozzi morto in un incidente

Secondo le prime informazioni, l'auto su cui Pietro Cozzi viaggiava insieme alla moglie Marisa si sarebbe ribaltata in maniera autonoma.

Nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118, un'automedica e l'elisoccorso, ma per i due coniugi non c'è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso.