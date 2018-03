Micaela muore a 22 anni nello schianto. Arrestato l'amico: positivo all'alcoltest

Micaela Savca Burlaka, originaria dell'Est Europa, è morta questa mattina intorno alle 4 in un gravissimo incidente stradale che si è verificato in località Castiglione tra Ischia e Casamicciola. La vittima era a bordo di un'auto con un 28enne che è risultato positivo agli esami tossicologici e all'etilometro.







La Polizia di Stato ha arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un albero. I due sono originari di Roma ma vivevano a Forio. Al momento il 28enne è ai domiciliari in attesa della convalida.







Ti ricorderò sempre come una persona fantastica con il sorriso ed un carattere bellissimo, ne abbiamo passate tante sei sempre stata come un altra sorella per me e in fondo così ti voglio ricordare

», scrive Felice», il messaggio di Valeria. Pochi giorni fa, la ragazza aveva cambiato la sua immagine del profilo corredandola con una citazione di George Orwell: «Forse non si desidera tanto essere amati, quanto essere capiti».