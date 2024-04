Incidente sul lavoro a Montepulciano, morto un ragazzo di 23 anni: colpito al petto da un tubo di ferro

MONTEPULCIANO - Un ragazzo di 23 anni è morto venerdì per un incidente sul lavoro a Montepulciano, nel Senese. L'infortunio si è verificato alle 12.51 in località Tre Berte. Sul posto insieme ai sanitari inviati dal 118 che ha fatto arrivare anche l'elisoccorso, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale della prevenzione di igiene e sicurezza nei posti di lavoro della Asl.

Cosa è successo



L'incidente è avvenuto all'interno di un'autocarrozzeria: il 23enne, da quanto appreso, sarebbe stato colpito al petto da un tubolare in ferro. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Il 23enne, originario dell'Aretino, lavorava come operaio per una ditta esterna all'autocarrozzeria.