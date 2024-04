MONDOLFO Lutto nell’associazionismo e nello sport cesanense. E’ deceduto all’età di 87 anni Gianfranco Fenocchi, conosciuto nel bracciale mondolfese come «il terzino volante». Ieri pomeriggio l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Marotta. «Ci lascia uno degli ultimi giocatori del dopoguerra – ha commentato in una nota il Gruppo Sferisterio – Fenocchi ha calcato come si suol dire le piste degli sferisteri più importanti partecipando ai campionati successivi alla pausa forzata della seconda guerra mondiale. Ha partecipato ai campionati italiani degli anni Cinquanta e Sessanta, fino al 1963 quando i campionati furono abbandonati per essere ripresi negli anni Novanta». Assieme al fratello Gianni, entrambi terzini e il padre (il mitico d'Aragona), di ruolo mandarino, ha dato il suo contributo al risveglio del gioco del bracciale. Si unisce al cordoglio la società Us Bocciofila Marotta. Dopo la cremazione, le ceneri saranno deposte presso il cimitero di Cavallara.