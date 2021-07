Torna il gioco del Bracciale, a Treia aprono le taverne: ma gli ingressi saranno a numero chiuso

TREIA - Sono tornate a sventolare le bandiere dei quattro quartieri del Bracciale che animeranno Treia fino all’8 agosto; come ogni anno, in arena, i celesti del borgo, i verdi del cassero, i gialli dell’onglavina e i viola del vallesacco si daranno battaglia nel campo di gioco cercando di emulare le gesta sportive del grande Carlo Didimi.



Si scende in campo in arena stasera dalle 21 con le semifinali Giovanissimi (la cui finale è programmata per mercoledì 4 agosto); quindi domani dalle 16 le semifinali juniores e domenica 1 agosto dalle 16 con la finale juniores e la consegna del premio Memorial Maurizio Mattei. La prossima settimana in campo la categoria femminile (Memorial Sestilia Piermattei dalle ore 21 di giovedì 5 e venerdì 6 agosto) e seniores (dalle 16 di sabato 7 e domenica 8 agosto con il Memorial Ernesto Raponi e il premio Benito Raponi). Il ritorno al gioco in arena è stato possibile grazie al grande sforzo organizzativo dell’Asd Carlo Didimi che insieme all’Ente Disfida ha lavorato duramente per il rispetto delle normative covid. Ingresso a numero chiuso, nel rispetto delle attuali disposizioni. Biglietti da prenotare e ritirare oggi dalle 10 alle 14 all’Ufficio Cultura del Comune di Treia (Corso Italia Libera 16) o all’ingresso in arena prima di ogni gara.



Domani riaprono le quattro taverne dei quartieri a Treia. Le taverne saranno aperte anche domenica 1, mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto. Il Movimento del Bracciale di Treia, nell’anno del bicentenario dell’ode leopardiana al Didimi (verrà ricordata con il progetto MarcheStorie al teatro comunale di Treia il 16, 17 e 18 settembre prossimi) si conferma al top in Italia anche con il percorso riconoscimento Patrimonio Immateriale Unesco di Tocatì e Aga e l’elezione di Marco Sparapani e Giorgio Bartolacci nel neo direttivo dell’Associazione Nazionale Gioco Pallone col bracciale.

