Truffa ad Ancona vicino allo stadio: «Signora, ha degli escrementi di uccelli addosso». E poi le ruba orologio e bracciale dandosi alla fuga

ANCONA - Un'anziana è stata truffata in centro, il bandito senza cuore le ha sfilato l'orologio ed un bracciale ed è scappato. Ieri pomeriggio verso le 16,30 le Volanti sono intervenute nei pressi dello Stadio Dorico, dove era stato segnalato il colpo con destrezza ai danni di un’anziana. La donna, di 85 anni, ha detto ai poliziotti essere stata avvicinata poco prima da un uomo di circa 30 anni, di carnagione chiara, che le aveva sporcato i capelli ed il braccio con una sostanza di colore marrone scuro, in modo da ingenerare nella signora la convinzione di essere stata colpita da escrementi di uccelli.

Il falso aiuto

L’uomo si è offerto di aiutarla con alcuni fazzoletti, e non appena la nonnina si è sfilata dal braccio l’orologio ed un bracciale per pulirli il truffatore, con una manovra fulminea, è riuscito a sottrarglieli, dandosi poi alla fuga verso viale della Vittoria. «Questa - sottolinea una nota della questura - è solo l'ennesima modalità posta in essere da vigliacchi criminali, per avvicinare le persone anziane, per carpirne la buona fede e farne oggetto di reato».