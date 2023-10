ANCONA Capire come il nostro corpo reagisce alla musica, anche inconsciamente. È l’obiettivo di “Battiti in musica”, un innovativo concerto-esperimento andato in scena ieri sera al Teatro Le Muse di Ancona, organizzato dal Rotary dorico ed i cui proventi andranno ad un progetto di vela dedicato a persone con disagi mentali. Un progetto da primato mondiale che ha coinvolto cento degli ospiti che affollavano la sala anconetana. «Il cuore sente, ma stasera gli occhi rivedranno le emozioni» ha affermato il prof Roberto Trignani, neurochirurgo e presidente del Rotary Ancona Conero.



Il funzionamento

APPROFONDIMENTI L'ESPERIMENTO Battiti di Musica, il teatro Le Muse di Ancona monitora il cuore a 100 spettatori



A ciascuno di loro è stato consegnato una sorta di smartwatch che per tutte le due ore di spettacolo ha misurato la cosiddetta Heart Rate Variability, ovvero la variazione di tempo tra i battiti del nostro cuore. «L’abbiamo messa insieme ad altri parametri, come sesso ed età del soggetto, ed attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale siamo andati a vedere come si esprime l’emotività, se uno riesce ad emozionarsi o meno» spiega il professor Marco Mazzanti, che a Londra dirige un gruppo di ricerca internazionale dedicato proprio all’IA. Nel corso della serata di ieri, sul palco si sono alternati numerosi artisti, dal duo OperaPop all’Orchestra Sinfonica Abruzzese che ha suonato in versione riarrangiata per complesso i successi di Michael Jackson, dei Queen e dei Pink Floyd. Poi il gran finale con l’anima dell’Equipe 84, Maurizio Vandelli. Durante le oltre due ore di spettacolo, un maxischermo ha proiettato in tempo reale ciò che il cervello elettronico desumeva dai dati forniti dai braccialetti. Il tutto espresso attraverso tre variabili.



Le fasi



«Emotività aumentata, ovvero che il soggetto ha tratto energia dal brano e si sta anche rilassando; emotività minore ovvero che il soggetto non sta provando emozione e indifferenza» dice il professor Mazzanti. Che quindi traccia il quadro dell’andamento dell’intero esperimento. «Nella fase iniziale dello spettacolo c’era un maggior numero di persone che erano indifferenti, una zona grigia dalla quale hanno cominciato pian piano a distribuirsi» dice. Il picco di emotività aumentata lo si è avuto col repertorio dell’Equipe 84 e della grande canzone italiana.



Il clou



«Con Vandelli, lo stiamo vedendo proprio ora, la gente è calda» osserva Mazzanti. Probabilmente una questione di ricordi ma non solo, visto che il meccanismo che muove i valori analizzati sulla base dell’ambiente circostante è ancora poco noto. Proprio a questo è servito l’esperimento di ieri sera. «Ci aspettiamo che l’intelligenza artificiale applicata al corpo umano possa spiegarci quei meccanismi fisiologici che oggi non capiamo e che, in ambito medico, potrebbero aiutarci a capire se un paziente risponderà positivamente ad un determinato intervento chirurgico e come andranno le cose a distanza» continua il professor Mazzanti. Di tempo, però, ce ne vorrà molto. Almeno per ora, i dati raccolti ieri sera saranno oggetto di pubblicazione scientifica.