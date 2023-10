Battiti di Musica, il teatro Le Muse di Ancona monitora il cuore a 100 spettatori

EMBED

ANCONA - Si è aperta con “Con te partirò” cantata dal duo OperaPop la serata “Battiti di Musica” al teatro Le Muse di Ancona. Il brano ha aperto la kermesse di beneficenza tre le più innovative d’Italia: a 100 degli spettatori presenti in platea è stato infatti dato un braccialetto con monitoraggio del battito cardiaco per scoprire l’andamento delle emozioni del pubblico durante il concerto. Il dato, trasmesso in tempo reale, è stato visibile direttamente in sala attraverso un maxi schermo