Fiera dell’Oro, le due belle cinesi rubano bracciali per 80 mila euro

VICENZA - Duesignorine cinesi, raffinate nei modi, hanno tentato il colpo grosso domenica pomeriggio, 23 settembre 2018, alla, riuscito parzialmente e concluso con una denuncia per entrambe. Le due giovani donne si sono presentate a uno stand, interessate all’acquisto di tre preziosiper un valore complessivo di 80 mila euro. Distraendo con maliziosa furbizia il titolare di un’azienda orafale due donne sono riuscite a sottrarli. Una delle due però è stata sorpresa all’ultimo istante nell’arraffare un bracciale da 25 mila euro:di 35 anni è stata immediatamente arrestata e ieri mattina nel processo per direttissima è stata condannata a una multa di 300 euro e acon la sospensione condizionale della pena. La complice fuggita con due bracciali per circa 55 mila euro è statae gli investigatori della squadra mobile sono sulle sue tracce: dovrebbe avere le ore contate.