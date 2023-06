Incidente in autostrada, auto contro le barriere e due uomini vengono sbalzati fuori: un morto e un ferito grave

GRISIGNANO - Incidente in autostrada, sulla A4, all'altezza di Grisignano (in provincia di Vicenza) in direzione Venezia, dove un uomo è morto e uno è rimasto gravemente ferito.

I due, per cause al vaglio della polizia stradale si sono schiantati contro le barriere venendo sbalzati entrambi fuori dall'auto. Uno è morto all'istante, mentre il secondo è stato portato al'ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in rianimazione.

Chiuso e poi riaperto il tratto di autostrada

Sul posto i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Per qualche tempo il tratto di autostrada è rimasto chiuso.