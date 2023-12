Cessalto. A4, tamponamento a catena di 5 tir: vola via la cabina di un camion. Un morto e un ferito gravissimo

Grave incidente a Cessalto in A4, tamponamento a catena di 5 tir: vola via la cabina di un camion. Un morto e un ferito gravissimo. Poco dopo le 17 di oggi, mercoledì 13 dicembre, si è verificato un incidente al chilometro 435 dell’autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Sul posto diverse ambulanze, autostrada chiusa. Morto un autista croato, ferito grave un polacco.

Il bilancio

Nello schianto sono rimasti coinvolti cinque mezzi pesanti. Il bilancio è di un morto e di un ferito gravissimo. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Al momento dell’incidente erano presegnalate (con i pannelli a messaggio variabile) code tra Meolo – Roncade e il bivio di Portogruaro per traffico intenso. Per consentire l’arrivo dei soccorsi ed evitare ulteriori incolonnamenti, la Concessionaria autostradale ha chiuso momentaneamente gli ingressi agli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. L’incidente si è verificato lungo la corsia di marcia e quindi i mezzi in transito viaggiano a rilento sulla corsia di sorpasso.

La dinamica

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. A causa del tamponamento uno dei mezzi è fuoriuscito dall'asse stradale. Il tratto tra San Donà di Piave e San Stino è stato chiuso. Il traffico proveniente da Venezia viene indirizzato sulla A27/A28.

Sul posto stanno operando la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e il personale della concessionaria. Al momento dell'incidente erano presegnalate, con i pannelli a messaggio variabile, code tra Meolo - Roncade e il bivio di Portogruaro per traffico intenso. Vista la complessità e il perdurare dei soccorsi e il necessario utilizzo del bypass, Autostrade Alto Adriatico ha provveduto ad annullare il cantiere previsto a partire dalle 20 di questa sera sulla A28 nel tratto tra gli svincoli di Cimpello e Sesto al Reghena (direzione Portogruaro) per la posta di tre portali segnaletici.