Incidente in A4, morte cerebrale per Romina Bassini. Lutto cittadino a Riccione

RICCIONE - Per Romina Bassini, 36 anni, è stata dichiarata la morte cerebrale. La coordinatrice dell'area educativa di Cuore 21, era l'unica superstite del terribile incidente autostradale avvenuto ieri pomeriggio sull'A4, in zona Treviso e in direzione Udine, era stata ricoverata in condizioni critiche. Era stata protetta, in parte, solo per il fatto che si era seduta nel sedile posteriore tra alcune valigie. Poco fa la terribile ennesima notizia che si va a sommare agli altri sei decessi (autista e passeggeri del pulmino che si è schiantato contro un tir che precedeva il mezzo) tra i quali l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi.

Fondatrice ed educatrice

Romina, educatore Sociale e Culturale, è stata socia fondatrice della cooperativa Cuore21 (formata da persone con sindrome di Down e dai loro familiari) dove ha ricoperto il ruolo di coordinatrice dell’area educativa. Il mezzo dell'associazione riccionese stava raggiungendo Lauco, in provincia di Udine, dove oggi il gruppo doveva partecipare a "Ventuno cuori in osteria" in collaborazione con il centro per l’educazione Zaffiria di Rimini.

Chi sono le vittime

In quel maledetto pulmino oltre a Romina Bassini e Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, c'erano altre quattro ragazze e un ragazzo di Cuore 21 e Centro 21: Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Alfredo Barbieri era fidanzato con Rossella De Luca. Maria, invece, era la figlia della presidente e fondatrice del Centro 21, Cristina Codicé.