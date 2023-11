Incidente tra 3 auto sulla variante di Pescara, studentessa 21enne muore: inutili i soccorsi

PESCARA - Drammatico incidente tra tre auto su variante Pescara. Una ragazza di 21 anni è morta in seguito a un sinistro tra tre automobili avvenuto nel tardo pomeriggio sulla variante alla strada statale 16, nella zona di Pescara Sud. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state una Ford Focus, su cui viaggiava la giovane, e un Ford Transit; coinvolta marginalmente anche una Peugeot 206.

La dinamica dell'incidente

Poco chiara al momento la dinamica dell'incidente. Lo scontro è avvenuto in un tratto a doppio senso di marcia. La giovane, secondo le prime informazioni, viaggiava in direzione Nord-Sud, mentre gli altri due veicoli procedevano in direzione opposta.

I soccorsi

Il 118, subito intervenuto, ha provato a rianimare la giovane, una studentessa fuori sede, ma per la ragazza non c'è stato niente da fare. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Pescara.