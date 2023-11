Incidente Reggio Emilia, camion perde il carico che travolge le auto in transito: due morti, l'autista è fuggito

REGGIO EMILIA - Due morti, tre feriti di cui uno grave e l'autista di un furgone che scappa senza prestare i soccorsi. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 18,30 a Caprara di Campegine, sulla Sp111, nella val d'Enza in provincia di Reggio Emilia.

Incidente Reggio Emilia, la ricostruzione

Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, un camioncino ha perso il carico di impalcature che trasportava e che è andato a finire in strada, colpendo diverse auto. In una di queste vi erano due persone, entrambe decedute sul colpo. Sono in corso le ricerche del conducente fuggito.