Morto George Brown, il batterista dei Kool & The Gang aveva 74 anni: la malattia e l'addio

George Brown è morto. È stato uno dei fondatori del gruppo Kool & The Gang. "George Brown, co-fondatore, batterista, cantautore dei Kool & The Gang, meglio conosciuto per i successi mondiali 'Ladies Night', 'Get Down On It', 'Fresh', 'Celebration', 'Too Hot'", è morto il 16 novembre 2023 a Los Angeles, California, dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 74 anni.

Come è morto

L'artista ha combattuto contro il cancro, ha detto a Fox News Digital un rappresentante della band.

La carriera

Nel 1964, Brown si unì a Ricky Westfield, Ronald Bell, Robert "Kool" Bell, Spike Mickens, Dennis Thomas e Charles Smith per creare una combinazione di musica jazz e funk. Nel 1969, il gruppo aveva scelto il nome Kool & The Gang e divenne ufficialmente una band. Oltre alla batteria, Brown ha co-scritto una manciata di canzoni tra cui "Ladies Night", "Too Hot", "Jungle Boogie", "Summer Madness", "Open Sesame", "Celebration" e "Cherish" tra gli altri.

"Quando gli veniva chiesto di descrivere la sua musica, Brown rispondeva sempre con 'Il suono della felicità'", si legge nel comunicato stampa. Nel corso della carriera di Brown con Kool & The Gang, la band ha ricevuto due Grammy Awards, sette American Music Awards e 31 album d'oro e di platino. La musica della band è stata fonte di ispirazione anche per altri artisti, anche di generi diversi.

The Beastie Boys, Madonna, Jay-Z, Janet Jackson , NWA e The Killers sono solo alcuni dei gruppi e degli artisti che hanno campionato le canzoni del gruppo R&B. Brown lascia la moglie Hanh Brown e i suoi figli Dorian Melvin Brown, Jorge Lewis Brown, Gregory Brown, Jordan Xuan Clarence Brown e Aaron Tien Joseph Brown.