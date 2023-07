Rodi devastata dagli incendi, 10mila turisti evacuati e alberghi sgomberati: in fuga anche via mare

Migliaia di persone, almeno 10mila, sono state evacuate da case e hotel sull'isola di Rodi, aiutate a fuggire dagli incendi anche con barche private, che si sono unite alla guardia costiera greca per aiutare a prelevare persone dalle spiagge a est dell'isola. Navi della marina greca si starebbero dirigendo verso le zone colpite, che sono le più frequentate dai turisti.

Incendi devastano Rodi

Il vice capo dei vigili del fuoco della Grecia ha affermato che gli incendi a Rodi sono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti, secondo la protezione civile e il Ministero della crisi climatica, che ha aggiunto che i turisti vengono evacuati in sicurezza dalle aree colpite, che rappresentano meno del 10% della «capacità turistica totale», e vengono reindirizzati ad altri hotel dell'isola. Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco stanno operando nell'area, con tre hotel della zona di Kiotari segnalati come danneggiati dalle fiamme.